"Университеты без студентов, рестораны без еды": апокалиптичное видео Новосибирска появилось в сети

сегодня 12:27 Поделиться

Фото и видео из yuotube-канала Станислава Ражева

Новосибирцы не перестают удивляться видам мегаполиса во время коронавирусной изоляции; пустые улицы и закрытые торговые центры напоминают кадры из фильмов об апокалипсисе.

Опустевший Новосибирск с высоты птичьего полёта — зрелище не только необычное для города-миллионника, но и очень красивое. Без автомобильных пробок и толпы спешащих жителей сибирская столица выглядит совсем иначе. Уникальные кадры снял и выложил в сеть пользователь Станислав Ражев.

"Пустующие торговые центры, улицы без машин и людей, транспорт без пассажиров, университеты без студентов, рестораны без еды. Апокалиптичное видео — жители Новосибирска, опасаясь пандемии covid-19, не выходят на улицу из своих домов", — говорится в описании к ролику.

Видео посмотрели уже более 8 тысяч человек.

Как ранее сообщал Сиб.фм, режим самоизоляции действует в Новосибирской области с 20:00 31 марта. 4 апреля губернатор Андрей Травников продлил действие режима до 30 апреля.

Напомним, ранее фотограф Сиб.фм запечатлел мегаполис в первый день самоизоляции. .