Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

"Университеты без студентов, рестораны без еды": апокалиптичное видео Новосибирска появилось в сети

сегодня 12:27

Фото и видео из yuotube-канала Станислава Ражева

Новосибирцы не перестают удивляться видам мегаполиса во время коронавирусной изоляции; пустые улицы и закрытые торговые центры напоминают кадры из фильмов об апокалипсисе.

Опустевший Новосибирск с высоты птичьего полёта — зрелище не только необычное для города-миллионника, но и очень красивое. Без автомобильных пробок и толпы спешащих жителей сибирская столица выглядит совсем иначе. Уникальные кадры снял и выложил в сеть пользователь Станислав Ражев.

"Пустующие торговые центры, улицы без машин и людей, транспорт без пассажиров, университеты без студентов, рестораны без еды. Апокалиптичное видео — жители Новосибирска, опасаясь пандемии covid-19, не выходят на улицу из своих домов", — говорится в описании к ролику.

Видео посмотрели уже более 8 тысяч человек.

Как ранее сообщал Сиб.фм, режим самоизоляции действует в Новосибирской области с 20:00 31 марта. 4 апреля губернатор Андрей Травников продлил действие режима до 30 апреля.

Напомним, ранее фотограф Сиб.фм запечатлел мегаполис в первый день самоизоляции. .

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

114820
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
100296
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
92461
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
85530
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
79091
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба
73765
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73005
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку