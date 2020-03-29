Упорные выдры в Новосибирском зоопарке разбивают лёд в бассейне, чтобы поплавать - видео

сегодня 07:31 Поделиться

Фото и видео из группы Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»

Любимое занятие речных выдр — купание; чтобы добраться до воды, им приходится мордами пробивать ледяную корку.

Выдры в Новосибирском зоопарке, который из-за эпидемии коронавируса, закрыт на карантин, не особо скучают без посетителей. В перерывах между приёмами пищи они занимаются любимым занятием — плаванием.

Как сообщается на официальной странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте», речные выдры круглогодично содержатся в открытых вольерах с с бассейнами.

«В начале марта мы начали наполнять бассейны водой. Из-за небольших заморозков на их поверхности образовалась ледяная корка. Но это не помеха нашим выдрам в желании наконец-то заниматься любимым делом – плаванием», — рассказали представители зоопарка.

На видео, которым сотрудники поделились с подписчиками, запечатлен момент, когда упорная выдра пробирается к воде — ей приходится мордочкой проломить корку льда, чтобы погрузиться в воду.

Речные выдры распространены в Европе, Азии и Северной Америке. Обитают по берегам лесных и горных рек, озер, предпочитая неглубокие реки с быстрым течением.

«Строение тела выдры приспособлено для плавания под водой: плоская голова, короткие лапы, длинный хвост. У них очень плотная шерсть, что делает мех совершенно непроницаемым для воды и прекрасно изолирует тело животного, защищая его от переохлаждения», — объяснили в зоопарке.

Их логова располагают вблизи водоёмов, часто с выходом в воду.

Питаются выдры преимущественно рыбой, ракообразными, грызунами.

Напомним, 4 апреля в Новосибирском зоопарке поделились секретами выкармливания сахарного летающего поссума.