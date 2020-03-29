В России выявили 658 случаев заражения коронавирусом

сегодня 21:53 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией в Москве – 536 человек; за сутки умерли два человека в столице России.

За прошедшие сутки в России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Они распределены по 14 регионам. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ.

Как сказано в сообщении, больше всего заболевших в Москве – 536 человек, в Подмосковье – 45, в Нижегородской области – 22, а в Санкт-Петербурге – 20. По десять заболевших выявили в Ленинградской и Тульской областях. Трое заболевших – в Ханты-Мансийском автономном округе. По два случая зарегистрировано в Республике Крым и Камчатском крае. По одному– в Новосбирской, Челябинской и Ярославской областях и Хабаровском крае.

Кроме того, в оперштабе подтвердили две смерти в Москве. Всего с начала пандемии на территории России от коронавирусной инфекции умерли 45 человек. При этом 22 пациента были выписаны из больниц. Всего на 5 апреля полностью здоровыми считаются 355 человек.

Напомним, 5 апреля в Новосибирской области выявлен одиннадцатый больной коронавирусом нового типа.