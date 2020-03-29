"Вечер с симфоническим оркестром": онлайн-трансляция концерта Новосибирской филармонии на Сиб.фм
Фото Новосибирской филармонии
Онлайн-трансляции пришли на помощь новосибирским культурным учреждениям; филармония продолжает цикл онлайн-концертов.
Новосибирская филармония продолжает серию концертов в онлайн-режиме. Предлагаем вам провести вечер в сопровождении классической музыки.
Сегодня филармония предлагает Абонемент № 1 «Вечера с симфоническим оркестром–1».
Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм организовал трансляцию из Новосибирской областной филармонии.
Напомним, 29 марта Новосибирский арт-фестиваль закрылся онлайн-концертом.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают