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"Вечер с симфоническим оркестром": онлайн-трансляция концерта Новосибирской филармонии на Сиб.фм

сегодня 17:05

Фото Новосибирской филармонии

Онлайн-трансляции пришли на помощь новосибирским культурным учреждениям; филармония продолжает цикл онлайн-концертов.

Новосибирская филармония продолжает серию концертов в онлайн-режиме. Предлагаем вам провести вечер в сопровождении классической музыки.

Сегодня филармония предлагает Абонемент № 1 «Вечера с симфоническим оркестром–1».

Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм организовал трансляцию из Новосибирской областной филармонии.

Напомним, 29 марта Новосибирский арт-фестиваль закрылся онлайн-концертом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Новосибирская филармония
онлайн-концерт

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