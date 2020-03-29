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Видео из квартиры расстрелявшего шумных соседей жителя Рязанской области опубликовал Следком

сегодня 11:51

Фото и видео с сайта СУ СКР по Рязанской области

Житель Рязанской области открыл огонь по компании молодых людей, которые мешали ему отдыхать; в результате инцидента погибли пять человек.

Оперативное видео из квартиры 32-летнего жителя Рязанской области, которого подозревают в убийстве пяти человек, опубликовал Следственный комитет России.

В настоящее время правоохранителям удалось восстановить примерную картину трагедии, произошедшей около 22 часов вечера 4 апреля в посёлке Елатьма Касимовского района.

"Мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, расположенной в сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырёх молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия", — сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным региональных СМИ, погибшими оказались трое молодых людей и семейная пара. Самому старшему из умерших был 31 год.

Напомним, ранее сообщалось, что в квартире рязанского стрелка изъято орудие преступления.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

стрельба
Рязанская область

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