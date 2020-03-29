Закрыто до конца апреля: Новосибирский зоопарк продлил режим нерабочих дней

сегодня 13:29 Поделиться

Фото Новосибирского зоопарка

В Новосибирске любимейшее место отдыха горожан и гостей столицы Сибири объявило о продлении нерабочих дней; зоопарк закрыт до конца апреля.

Новосибирский зоопарк объявил о продлении режима нерабочих дней до конца апреля. Информация об этом появилась на странице сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с указом Президента РФ Путина В.В. о продлении в нашей стране нерабочих санитарно-профилактических дней, во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории России, Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило закрыт для посещения!», — говорится в сообщении зоопарка.

Сотрудники зоопарка посоветовали горожанам соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания без особой необходимости.

Следить за тем, как живут звери в зоопарке в период карантина, можно на официальных страницах зверинца в социальных сетях.

Напомним, Новосибирский зоопарк показал, как упорные выдры разбивают лёд в бассейне, чтобы искупаться.