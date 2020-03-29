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Жителей Красноярска напугала подготовка к закрытию города для въезда и выезда

сегодня 15:27

Фото pixabay.com

Красноярцев напугали знаки, готовящие объезд города; через краевую столицу планировали ограничить проезд.

В Красноярском крае жители бурно обсуждают появившуюся информацию о готовящемся закрытии города. В эфире телеканала «Борус» появилась информация о дорожных знаках, которые на период карантина запрещают въезжать на территорию Красноярска и подробно демонстрируют пути объезда краевой столицы.

Как стало известно Сиб.фм, сегодня указатели демонтировали.

«Мы все надеемся, что эпидемиологическая обстановка будет развиваться таким образом, что такие знаки не понадобятся, но должны быть готовы к любому развитию ситуации», — заявил начальник пресс-службы губернатора Красноярского края местным СМИ.

Официально о закрытии города не сообщает ни правительство региона, ни полиция.

Напомним, 2 апреля Сиб.фм рассказывал, что в Красноярске не выявлено ни одного случая завоза коронавируса из-за границы. Жители передают его друг другу.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Красноярский край
коронавирус
въезд

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