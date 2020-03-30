104-летняя жительница Италии стала старейшим пациентом в мире, победившим коронавирус
Фото из соцсетей
Пережившая в детстве испанку долгожительница из Италии излечилась от коронавируса; смертельно опасную инфекцию пенсионерка подхватила в доме престарелых.
Жительница итальянского города Биелла, 104-летняя Ада Зануссо стала старейшим в мире человеком, победившим COVID-19, сообщают «Известия» со ссылкой на DailyMail.
Пожилая женщина заболела в доме престарелых 17 марта. Она была госпитализирована с лихорадкой и рвотой.
Врачи отметили, что несмотря на довольно тяжёлое состояние, долгожительница не потеряла ясности ума и быстро пошла на поправку.
«Ее выздоровление стало большой радостью для нас и хорошей надеждой для всех», – отметила её лечащий врач Карла Фурно Марчизе.
Примечательно, что в 1918 году Ада Зануссо пережила пандемию «испанки», считающейся самой массовой за всю историю человечества.
Кстати, Ада не первый пациент-долгожитель, победивший коронавирус.
В конце марта стало известно, что ветеран Второй мировой войны Джек Боуден, которому в мае исполняется 99 лет, заболел коронавирусом и через неделю выздоровел.
Напомним, в начале апреля британские разведчики озвучили новую версию появления коронавируса.
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