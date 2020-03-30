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104-летняя жительница Италии стала старейшим пациентом в мире, победившим коронавирус

сегодня 13:14

Фото из соцсетей

Пережившая в детстве испанку долгожительница из Италии излечилась от коронавируса; смертельно опасную инфекцию пенсионерка подхватила в доме престарелых.

Жительница итальянского города Биелла, 104-летняя Ада Зануссо стала старейшим в мире человеком, победившим COVID-19, сообщают «Известия» со ссылкой на DailyMail.

Пожилая женщина заболела в доме престарелых 17 марта. Она была госпитализирована с лихорадкой и рвотой.

Врачи отметили, что несмотря на довольно тяжёлое состояние, долгожительница не потеряла ясности ума и быстро пошла на поправку.

«Ее выздоровление стало большой радостью для нас и хорошей надеждой для всех», – отметила её лечащий врач Карла Фурно Марчизе.

Примечательно, что в 1918 году Ада Зануссо пережила пандемию «испанки», считающейся самой массовой за всю историю человечества.

Кстати, Ада не первый пациент-долгожитель, победивший коронавирус.

В конце марта стало известно, что ветеран Второй мировой войны Джек Боуден, которому в мае исполняется 99 лет, заболел коронавирусом и через неделю выздоровел.

Напомним, в начале апреля британские разведчики озвучили новую версию появления коронавируса.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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коронавирус

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