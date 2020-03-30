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Американские медики напали на российских журналистов в Нью-Йорке

сегодня 10:18

Фото с сайта pixabay.com

Журналисты ВГТРК в Нью-Йорке были атакованы сотрудниками больницы; всё произошло на глазах полиции.

Российские журналисты подверглись нападению медиков в больнице Нью-Йорка. Об этом сообщает ВГТРК, чьи сотрудники стали участниками инцидента.

Нападение произошло в тот момент, когда журналисты брали интервью у главного врача Ираклия Бузиашвили.

Во время беседы, которая проходила на улице за территорией госпиталя, к съёмочной группе подошёл мужчина в халате и маске и стал мешать главврачу говорить. Позже неизвестный отошёл и вернулся с подмогой.

«Ни о каком соблюдении первой поправки к американской конституции, как и социальной дистанции, нет и речи», – сказал журналист Валентин Богданов в передаче «Вести недели».

Журналист пояснил, что это было не первое нападение неизвестного на российских журналистов. Ранее он мешал оператору снимать передвижные морги, развёрнутые на территории медицинского учреждения. Мужчина пытался сломать микрофон.

Полиция, которая находилась рядом, никаких мер не предприняла.

Напомним, в Нью-Йорке выявлен первый случай заболевания коронавирусом среди животных: заразилась тигрица из зоопарка.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

журналист
нападение
коронавирус
Нью-Йорк

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