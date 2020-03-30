Андрей Травников призвал работодателей временно отстранять новосибирцев, прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга

сегодня 15:37 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

Основная угроза распространения коронавируса на территории Новосибирской области – завоз инфекции из-за рубежа или других регионов; с 4 апреля введён режим самоизоляции для тех, кто прибывает из Москвы и Санкт-Петербурга.

На традиционном оперативном совещании правительства региона губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что завоз инфекции из-за рубежа или из очагов внутри нашей страны, в первую очередь – из Москвы и Санкт-Петербурга, является основной угрозой распространения коронавирусной инфекции. По этой причине с 4 апреля введён режим самоизоляции для граждан, приехавших на территорию Новосибирской области из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Глава региона напомнил руководителям муниципалитетов и предприятий о порядке действий для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, всем пассажирам, прилетающих из аэропортов этих городов, вручается уведомление с предписание о необходимости соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

«Эти граждане обязаны уведомить своих работодателей о том, что они вынуждены находиться дома. Работодатели, для обеспечения безопасности своих коллективов, обязаны отстранить таких граждан от работы и дать им возможность пройти двухнедельную самоизоляцию», — подчеркнул Андрей Травников.

Он также отметил, что если гражданин не имеет возможность найти безопасное место пребывания в режиме самоизоляции, по его желанию или по решению санитарного врача возможна обсервация. Губернатор попросил донести дополнительную информацию до населения руководителей на местах, что режим самоизоляции и жёсткие противоэпидемические мероприятия продолжаются

«Также необходимо разъяснять жителям, руководителям, предпринимателям, что, в соответствии с федеральным законом № 99 от 2 апреля этого года, усилена ответственность за нарушение противоэпидемических мер – вплоть до уголовной ответственности», – обратился Андрей Травников к главам муниципалитетов.

Напомним, 1 апреля в правительстве региона рассказали о помощи пожилым новосибирцам, находящимся в режиме самоизоляции.