Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель

сегодня 17:13 Поделиться

Фото предоставлено банком УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель 2020 года по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса; решение было принято в целях поддержки клиентов банка.

Для поддержки предпринимателей, столкнувшихся со снижением клиентского потока из-за карантина, Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку за апрель по действующим договорам торгового эквайринга.

Как сообщили в банке, такое решение стало очередной мерой в рамках комплексной программы Банка УРАЛСИБ по поддержке клиентов сегмента малого бизнеса.

Так, например, специально для своих клиентов Банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул. Воспользоваться ими может предприниматель — заёмщик Банка в сегменте малого бизнеса любой отрасли. Условия по кредитным каникулам предусматривают возможность отсрочки до 9 месяцев — как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Также банк УРАЛСИБ расширяет возможности удалённых сервисов для клиентов малого бизнеса. "Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей", — рассказал представитель банка

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии для бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — 8 (800)-700-77-16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнёров.