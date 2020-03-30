Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Фото предоставлено банком УРАЛСИБ
Банк УРАЛСИБ отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель 2020 года по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса; решение было принято в целях поддержки клиентов банка.
Для поддержки предпринимателей, столкнувшихся со снижением клиентского потока из-за карантина, Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку за апрель по действующим договорам торгового эквайринга.
Как сообщили в банке, такое решение стало очередной мерой в рамках комплексной программы Банка УРАЛСИБ по поддержке клиентов сегмента малого бизнеса.
Так, например, специально для своих клиентов Банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул. Воспользоваться ими может предприниматель — заёмщик Банка в сегменте малого бизнеса любой отрасли. Условия по кредитным каникулам предусматривают возможность отсрочки до 9 месяцев — как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.
Также банк УРАЛСИБ расширяет возможности удалённых сервисов для клиентов малого бизнеса. "Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей", — рассказал представитель банка
Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии для бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — 8 (800)-700-77-16.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнёров.
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