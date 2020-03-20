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«Будет уволен по отрицательным мотивам»: полицейский под Новосибирском устроил пьяное ДТП

сегодня 17:05

Фото из группы «Куйбышев54» соцсети «ВКонтакте»

Сотрудник полиции в Куйбышеве попал в ДТП на личном авто; в момент аварии мужчина был пьян.

Пьяный полицейский стал участником ДТП в новосибирском Куйбышеве. Поздно вечером 5 апреля он на личном авто «Тойота Королла» врезался в «Инфинити». В момент аварии правоохранитель был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, сотрудник по время происшествия находился не при исполнении. Табельного оружия при себе не имел.

«В результате происшествия никто не пострадал, однако оба автомобиля получили технические повреждения», – уточнили в полиции.

Там также подчеркнули, что в отношении стража порядка был составлен административный протокол за управление авто в состоянии опьянения.

«В ГУ МВД России по Новосибирской области по данному факту проводится служебная проверка. Сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии законодательством. А руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – резюмировали в ведомстве.

В то же время, в паблике «Куйбышев54» размещено видео с места вечерней аварии. Со слов автора ролика, виновником пьяного ДТП оказался начальник местного ГАИ.

Напомним, в конце марта помощник прокурора в Ростове-на-Дону был уволен за пьяное ДТП.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

ДТП
Куйбышев
Новосибирск

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