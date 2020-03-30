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Будут заходить на вокзал: сразу несколько маршруток в Новосибирске меняют схему движения

сегодня 10:27

Фото с сайта pixabay.com

Схему движения с 6 апреля изменят маршрутные такси № 18, 19, 30; ещё одна маршрутка и автобус изменят место посадки пассажиров.

С 6 апреля работа муниципальных маршрутов маршрутных такси № 18, 19, 30 организована по изменённой схеме с заездом на Новосибирский автовокзал-Главный, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Также изменено место посадки маршрутного такси № 44 и автобуса № 35 – непосредственно с Новосибирского автовокзала-Главного (Гусинобродское шоссе, 37/2).

Соответствующий приказ утверждён департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Судя по данным ЦУГАЭТ, маршрутное такси № 18 следует по маршруту «Микрорайон Чистая Слобода – ПАТП-9», маршрутка № 19 идёт от ПАТП-9 до парка «Заельцовский», № 30 следует по схеме «Улица Амбулаторная – Улица Зеленодолинская».

Маршрутка № 44 идёт по кольцу «Сад Дзержинского – М. Берёзовая роща – Сад Дзержинского», автобус № 35 следует по маршруту «Улица Куприна – Улица Дюканова».

Напомним, в Новосибирске сейчас действует режим самоизоляции, горожан могут остановить на улице инспекторы ГИБДД.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

общественный транспорт
маршрутка

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