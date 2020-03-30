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Через одного: пассажиров метро в Новосибирске рассадили по разным креслам

сегодня 10:51

Фото: социальные сети

Из-за угрозы распространения коронавируса в новосибирском метро пассажирам напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию; кресла пометили жёлтыми крестами.

Жёлтые кресты из изоленты появились на сидениях в новосибирской подземке. Обозначения призваны напомнить пассажирам о важности соблюдения социальной дистанции.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в Новосибирской области до 30 апреля действует режим самоизоляции. Жителям не стоит выходить из дома без крайней необходимости. Исключения составляют походы в магазин, аптеки или больницы. При этом при нахождении за пределами квартиры важно соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

Первыми разметку для посетителей начали вводить продуктовые супермаркеты, чтобы разграничить стоящих в очереди пассажиров. После указатели появились и в социальных учреждениях. Метрополитен также не игнорирует требования о соблюдении безопасности.

Напомним, с 6 апреля метро в Новосибирске будет закрываться на 2 часа раньше.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
метро

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