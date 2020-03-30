Что смотрят россияне на самоизоляции: названы самые популярные фильмы и сериалы

сегодня 10:31 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Чем занять себя во время вынужденных каникул; провайдеры назвали предпочтения россиян.

«Секс в большом городе», «Ходячие мертвецы», «Большая маленькая ложь» и «Друзья» – самые популярные сериалы у россиян назвали во время самоизоляции. Такие данные привело агентство ТАСС.

При этом большинство россиян на прошлой неделе из фильмов выбирали новинки кинопроката. Популярностью пользовались фантастический боевик с Вином Дизелем в главной роли «Бладшот», криминальная комедия «Джентльмены» Гая Ричи и триллер «Человек-невидимка». Из российских картин зрители чаще всего останавливали свой выбор на «Отеле "Белград"».

При этом количество просмотров контента для детей выросло примерно на 40 %. Бесплатно россияне выбирали мультсериал «Маша и Медведь». Также они готовы были заплатить за фильм «Вторжение» Фёдора Бондарчука и «Хищные птицы» Кэти Янь.

По словам кинокритика Тимура Алиева, сидящих дома зрителей привлекли новинки кинопроката. При этом не только те, что хорошо показали себя с начала года, но и те, что вышли накануне закрытия кинотеатров. Сейчас эти фильмы перебрались на цифровые платформы.

«Для тех же, кто в принципе редко выбирался в кинотеатры, ритм жизни в самоизоляции сместился. Ведь теперь не нужно ждать традиционное "окно" между кинотеатральным и цифровым релизом, поэтому эта категория зрителей смотрит ожидаемые новинки, не выходя из дома», – пояснил Тимур Алиев.

Одним из наиболее популярных фильмов стала картина Стивена Содерберга «Заражение». Она вышла на экраны в 2011 году и рассказывает о противостоянии врачей по всему миру пандемии неизвестного вируса, пришедшего из Китая.

Также провайдеры отметили, что россияне стали чаще смотреть телевизор, при этом упали просмотра видеоконтента через мобильные телефоны и смартфоны.

Напомним, 6 апреля Сиб.фм разместил видеоклип, снятый артистами «Первого театра» во время самоизоляции.