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Девять новосибирцев попались на нарушении карантина из-за коронавируса

сегодня 18:56

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские в Новосибирске составили девять протоколов на жителей столицы Сибири; все они нарушили режим карантина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники полиции составили девять протоколов на граждан, нарушивших режим карантина.

Все привлечённые к ответственности сибиряки либо вернулись из-за границы, либо контактировали с прилетевшими из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. По решению Роспотребнадзора они должны в течение 14 дней соблюдать режим карантина и не выходить на улицу. Однако требованием безопасности окружающих новосибирцы пренебрегли.

Материалы составили статьям КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор», а «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». С 1 апреля 2020 года санкция последней статьи предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Напомним, в Новосибирске сегодня с подозрением на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

полиция
нарушение
коронавирус
Новосибирск
штрафы

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