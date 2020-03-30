Добро пожаловать в самоизоляцию: пассажиров вечернего рейса из Москвы медики уже ждут в Толмачёво

сегодня 17:59 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Вечером 6 апреля в Новосибирске ожидают прилёта двух бортов из Москвы и Санкт-Петербурга; всех пассажиров отправят на самоизоляцию.

Полицейские и медики продолжают дежурить в аэропорту Толмачёво для проверки прибывающих пассажиров. Вечером 6 апреля специалисты готовятся встретить два рейса авиакомпании S7 из Москвы и Санкт-Петербурга. Всем прилетевшим в сибирскую столицу расскажут о необходимости провести ближайшие две недели на самоизоляции, выдадут документ об ознакомлении с требованиями.

Оба рейса прибывают в Новосибирск в 21:30 по местному времени. При полной загрузке на борту лайнеров может находиться до 400 человек.

Необходимость карантина для граждан, прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, обусловлена сложной эпидемиологической ситуацией в этих регионах. В частности, по данным оперативного штаба на 6 апреля, количество заразившихся коронавирусом в российской столице приближается к пяти тысячам человек.

Требование о самоизоляции для прилетающих в Новосибирск из Москвы и Санкт-Петербурга действует в регионе с 4 апреля. В случае, если у гражданина нет возможности провести 14 дней без контактов с другими людьми, его могут поместить в обсерватор.

Напомним, 6 апреля губернатор Андрей Травников призвал руководителей предприятий временно отстранять от работы сотрудников, побывавших в столице России.