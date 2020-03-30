Домоседы поневоле: как россияне проводят вынужденные каникулы

сегодня 09:33 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Команда сайта «стопкоронавирус.рф» на своих каналах провела опрос, в котором выяснила, как россияне используют время на карантине; респонденты отвечали в Telegram, Viber и социальной сети «ВКонтакте».

Больше 80 % жителей России временем на первой неделе карантина распорядились с пользой. Об этом сообщает сайт «стопкоронавирус.рф», специалисты которого провели опрос.

По данным исследования 21 % респондентов в «Телеграме» и 43 % в «Вайбере» выбрали общение с семьёй. Еду и сон назвали 27 % пользователей социальной сети «ВКонтакте», 21 % в «Телеграме» и 11 % в «Вайбере». По 7 % опрошенных во всех трёх группах выбрали обучение и физкультуру.

При этом 22 % респондентов в «Телеграме» и по 13 % в «Вайбере» и «ВКонтакте» не получили больше свободного времени, так как работы у них заметно прибавились. С пользой для себя не использует высвободившееся время менее 20 % опрошенных.

В исследовании на канале «стопкоронавирус.рф» в «Вайбере» участвовали 237 тысяч человек, во «ВКонтакте» – более 5,5 тысячи, в «Телеграме» – 7,7 тысячи.

Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин продлил вынужденные каникулы, введённые с 28 марта по 5 апреля, ещё на месяц.