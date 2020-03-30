Дорожно-строительные работы начнутся в Новосибирской области вовремя

сегодня 20:01 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

Запланированные на 2020 год ремонтные работы на дорогах Новосибирской области, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», начнутся уже в мае; губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона поручил выполнить запланированный объём работ, несмотря на условия противодействия коронавирусной инфекции.

На прошедшем 6 апреля оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассмотрели вопрос о строительстве и ремонте дорог в регионе.

«Просьба коллег обратить внимание на контрактацию и завершить заключение договоров. Коронавирус на состояние дорог никак не повлияет, и ремонтные работы нам в этом году нужно выполнить в полном объёме. Судя по прогнозу, сезон фактически начнётся уже в мае», – отметил губернатор Андрей Травников.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский доложил, что на прошлой неделе заключены последние контракты на выполнение в регионе в этом году работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», контрактация составляет 100 %. По остальным объектам, не входящим в нацпроект, контрактация по линии ТУАД составляет 44 %, по муниципальным образованиям 41,4 %. По словам министра, на сегодняшний день пока не объявлено аукционов по объектам в Кыштовском, Татарском, Северном, Карасукском, Убинском и Маслянинском районах.

Напомним, что всего в регионе в этом году запланировано отремонтировать, реконструировать и построить 441 километр автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе в рамках национального проекта 170,8 километра. Для подготовки к дорожно-строительному сезону запущено 14 асфальтобетонных заводов.

Напомним, 1 апреля Андрей Травников подписал постановление о выделении 490 миллионов на строительство дорог к ЛДС.