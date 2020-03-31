Два новых случая гибели от коронавируса в Москве: медики раскрыли подробности

вчера 23:51 Поделиться

Два жителя Москвы скончались от коронавирусной инфекции; у обоих пациентов были тяжёлые сопутствующие заболевания.

В Москве зарегистрировали ещё два случая гибели от коронавируса. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил оперативный штаб. По данным медиков, погибли пациенты в возрасте 67 лет и 72 года.

Оба пациента имели сопутствующие заболевания. Как сообщает оперштаб, у них выявили хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз.

Ранее в России были зафиксированы 53 летальных исхода от коронавируса. Их количество увеличилось до 55.