Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Два новых случая гибели от коронавируса в Москве: медики раскрыли подробности

вчера 23:51

Два жителя Москвы скончались от коронавирусной инфекции; у обоих пациентов были тяжёлые сопутствующие заболевания.

В Москве зарегистрировали ещё два случая гибели от коронавируса. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил оперативный штаб. По данным медиков, погибли пациенты в возрасте 67 лет и 72 года.

Оба пациента имели сопутствующие заболевания. Как сообщает оперштаб, у них выявили хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз.

Ранее в России были зафиксированы 53 летальных исхода от коронавируса. Их количество увеличилось до 55.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

92780
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
86143
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84433
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74159
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73484
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
53795
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
51526
В России изменили правила техосмотра: кому не надо ехать на СТО