Эксперты рассказали, что будет с рынком жилья, если карантин из-за коронавируса затянется до осени

сегодня 08:52 Поделиться

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Спрос на жильё из-за коронавируса может упасть на четверть; цены на новостройки снизят, чтобы стимулировать спрос.

Новостройки подешевеют из-за эпидемии коронавируса в случае, если карантинные меры закончатся не ранее сентября 2020 года. Прогноз агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) о возможном снижении цен приводит ТАСС.

Отмечается, что потери выручки 20 крупнейших застройщиков могут превысить 200 миллиардов рублей.

«Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса на 25 процентов и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30 процентов) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж», — сообщается в аналитическом отчете.

При этом восстановление спроса и цен после такого сценария займет от двух до четырех лет. Также в случае сохранения карантинных мер во втором полугодии падение объемов рынка продолжится. Если же карантинные меры сохранятся только в апреле-мае, спрос восстановится к третьему кварталу.

Отмечается, что застройщики смогут справиться с негативными последствиями при любом сценарии без критических потерь.

Напомним, в начале апреля российское правительство предложило новые меры борьбы с коронавирусной инфекцией.