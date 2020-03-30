Эксперты рассказали, что будет с рынком жилья, если карантин из-за коронавируса затянется до осени
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Спрос на жильё из-за коронавируса может упасть на четверть; цены на новостройки снизят, чтобы стимулировать спрос.
Новостройки подешевеют из-за эпидемии коронавируса в случае, если карантинные меры закончатся не ранее сентября 2020 года. Прогноз агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) о возможном снижении цен приводит ТАСС.
Отмечается, что потери выручки 20 крупнейших застройщиков могут превысить 200 миллиардов рублей.
«Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса на 25 процентов и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30 процентов) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж», — сообщается в аналитическом отчете.
При этом восстановление спроса и цен после такого сценария займет от двух до четырех лет. Также в случае сохранения карантинных мер во втором полугодии падение объемов рынка продолжится. Если же карантинные меры сохранятся только в апреле-мае, спрос восстановится к третьему кварталу.
Отмечается, что застройщики смогут справиться с негативными последствиями при любом сценарии без критических потерь.
Напомним, в начале апреля российское правительство предложило новые меры борьбы с коронавирусной инфекцией.
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