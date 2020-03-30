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Коронавирус в Новосибирске
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Ещё один ребёнок с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новосибирске

сегодня 14:43

Фото с сайта pixabay.com

На 11:00 понедельника, 6 апреля, в Новосибирске не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекции; однако медики продолжают контролировать ситуацию.

В Городскую детскую клиническую больницу № 3 за прошедшие сутки был доставлен один ребёнок. Ранее он вместе с родителями вернулся из Таиланда. По сообщению оперативного штаба Новосибирской области, в настоящее время в стационаре находятся 22 ребёнка с подозрением на COVID-19. С момента начала пандемии ни у одного из детей не был подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция».

Всего, по данным оперативного штаба, в Новосибирске зарегистрировано 11 больных коронавирусом, двое уже выписаны из Городской клинической инфекционной больницы. Кроме того, там также находятся 29 пациентов с подозрением на коронавирус.

Напомним, 6 апреля врачи назвали самый явный симптом коронавируса.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

здоровье
новосибирск
коронавирус

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