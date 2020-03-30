«Это просто дурдом»: родители новосибирских школьников жалуются на массовые сбои с дистанционным обучением

сегодня 13:09 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com, коллаж Сиб.фм

Сегодня, 6 апреля, во всех школах Новосибирской области закончились весенние каникулы; в разгар эпидемии коронавируса дети будут продолжать обучение дистанционно.

Затянувшиеся коронавирусные каникулы новосибирских школьников подошли к концу – с понедельника они вернулись к урокам. Только вместо учебных кабинетов – домашняя обстановка, а вместо строгой Марьиванны – взволнованная мама: грызть гранит науки разрешили только дистанционно. Дети особых проблем в происходящем не видят – на перемену можно уйти в любой момент. Зато взрослые оказались в полной растерянности: многие признаются, что из-за погружения в дистанционное обучение уже и «глаз задёргался», и «волос седых прибавилось».

Сиб.фм пообщался с родителями новосибирских школьников, которые пытаются отправить своих чад в виртуальную школу и никак не могут.

Всё начинается с заявления

У жительницы Новосибирска Натальи Медведевой сын-третьеклассник.

«Учится хорошо, почти отличник. Так что проблем с тем, чтобы усадить его за уроки, нет. Но то, с чем мы столкнулись при переходе на дистанционное обучение, – просто ужас», – рассказала женщина.

По её словам, странности начались ещё за пару дней до старта «дистанционки». Классный руководитель оповестила всех, что с сайта школы либо из родительского чата нужно скачать образец заявления, заполнить его и передать руководству учебного заведения.

«Сказать, что я удивилась, – не сказать ничего. Подписывая этот документ, я не просто даю согласие на перевод ребёнка на дистанционное обучение – я сама прошу об этом! Как будто это моя личная инициатива и прихоть. Более того – я должна гарантировать, что обеспечу сына всеми необходимыми для выполнения заданий учителя условиями», – негодует Наталья.

Женщине непонятно, почему обязанность обеспечить ребёнка компьютером, интернетом и прочими техническим условиями переложили на родителей.

«Благо у нас дома есть и ноутбук, и интернет. Но у родственницы, например, нет возможности купить всё это. Что делать – в кредит лезть или как? Это просто дурдом!» – сказала собеседница Сиб.фм.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм мама шестиклассника другой новосибирской школы, претензий к форме заявления у неё нет.

«Да, нам тоже предложили поставить подпись под фразой "гарантирую создание условий", но при этом мы имеем право сообщить, есть ли дома банально компьютер. У двоих одноклассников сына, как выяснилось, ноутбуки сломаны, есть только смартфоны. Так что родители поставили руководство школы в известность», – отметила Ольга.

Сайт просто рухнул

Немало жалоб родителей связано и непосредственно с процессом обучения. Для того, чтобы начать получать задания и выполнять домашнюю работу, школьник должен зарегистрироваться на платформе «Российской электронной школы».

«Мы сначала подумали – что может быть проще?! А оказалось – это тот ещё квест! Родители тысяч школьников по всей стране начали одновременно регистрировать детей, и сайт банально рухнул. Как можно было начинать дистанционное обучение, не проверив техническую готовность?» – поделилась Светлана, мама ещё одной школьницы из Новосибирска.

Женщина рассказала, что в первые часы грешила на свой интернет, а потом пожаловалась на ситуацию в родительском чате. Оказалась, такая же проблема у всех.

«Учительница даже написала, что и сама не может прорваться в систему и поэтому работает преимущественно ночью либо рано утром, когда центральная часть страны спит», – уточнила Светлана.

Само собой, караулить, когда одна часть страны уснёт, чтобы «прорваться» к сервисам электронной школы, – не вариант.

«Я, например, не готова ждать, когда Москва ляжет спать, чтобы в 2 часа ночи зарегистрироваться на сайте», – добавила женщина.

Проблемы «электронной школы» сегодня – тема номер один во всех родительских чатах. Кто-то делится скриншотами «зависших» личных кабинетов, кто-то признаётся в приближающемся нервном срыве.

«Лекцию прослушали, но проверочные задания никак не грузятся. У мужа уже начал дёргаться глаз», – написала мама пятиклассника Людмила.

Это норма

Как прокомментировали в министерстве образования Новосибирской области, беспокоиться родителям школьников не стоит – первая неделя обучения пройдёт в тестовом режиме. Как раз для того, чтобы оценить устойчивость платформ. В основе будет лежать обмен информацией через файлообменники, которые являются наиболее устойчивым видом связи.

«Там, где есть проблемы со связью, разрешается работать в индивидуальном порядке внутри образовательной организации

со строгим соблюдением всех мер предосторожности», – отметил министр образования региона Сергей Федорчук.

Он также напомнил, что в зависимости от технических условий самих учащихся и школ предлагается три модели. Первая – реализация образовательной программы исключительно на основе дистанционных технологий. Вторая – применение дистанционных технологий с использованием различных средств связи и сервисов (для школ, где скорость интернета не позволяет проводить занятия в режиме реального времени). В этом случае материалы передаются ученикам через электронную почту, мессенджеры, файлообменники. Третья модель, касающаяся в первую очередь сельской местности, допускает посещение малокомплектных школ при строгом соблюдении всех санитарных требований.

«Также допускается возможность организовать подготовку и передачу заданий через классных руководителей», – уточнил министр.

Напомним, ранее в министерстве просвещения страны прокомментировали информацию о сроках сдачи ЕГЭ в 2020 году.