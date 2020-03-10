Хотели спалить «Тундру»: в Новосибирске на дорогой иномарке нашли зажигательное устройство

сегодня 13:06 Поделиться

Фото и видео ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские задержали троих жителей Новосибирска; они пытались поджечь дорогостоящую иномарку.

Полицейские в Новосибирске задержали троих мужчин, которые пытались уничтожить чужой дорогостоящий автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, 1 апреля поступило сообщение об обнаружении в Первомайском районе на капоте припаркованного автомобиля устройства, состоящего из двух пластиковых бутылок с жидкостью, спичек и мобильного телефона с выведенными проводами.

По указанному адресу выехали полицейские и сотрудники ФСБ. Было установлено, что обнаруженный предмет – самодельное зажигательное устройство с дистанционным управлением.

В ходе проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и отдела полиции № 9 «Первомайский» УМВД России по городу Новосибирску во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области были установлены трое жителей Новосибирска в возрасте от 45 до 49 лет, говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Заказчик и двое исполнителей задержаны. Установлено, что двое мужчин были наняты для совершения поджога автомобиля Toyota Tudnra, который принадлежит жителю Первомайского района.

Зажигательное устройство они смастерили из двух пластиковых бутылок с бензином, проводов и мобильного телефона. Злоумышленники пытались привести устройство в действие, но оно не сработало.

Возбуждено уголовное дело, задержанные помещены под домашний арест.

Напомним, 10 марта под Новосибирском нашли танковые снаряды.