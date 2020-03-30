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Инспекторы ГИБДД останавливают нарушителей режима самоизоляции в Новосибирске

сегодня 09:44

Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по НСО

Новосибирская полиция проверяет пешеходов и водителей, которые передвигаются по городу во время режима самоизоляции; штрафовать будут тех, кому не сидится на карантине.

Водителей и пешеходов начали останавливать для выяснения причин нарушения режима самоизоляции. Профилактические беседы носят рекомендательный характер. Однако если человек находится не просто на самоизоляции, а на карантине после поездки за границу и нарушает режим, ему грозит штраф.

«Водителей и пешеходов призывают исключить своё передвижение по улицам и в общественных местах без уважительных причин, отказаться от поездок на общественном транспорте и личных автомобилях без необходимости, напоминают о предусмотренной ответственности за нарушение временно введённых ограничений», – сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

Проверку документов и разъяснительную работу с водителями ведут в разных районах города. По жилмассивам также курсируют автомобили с записью призывов оставаться дома.

Новосибирцев просят не выходить на улицу и не посещать общественные места без уважительных причин, отказаться от поездок в автобусах и личных авто без необходимости.

Напомним, в начале апреля Сиб.фм рассказывал о первых штрафах за нарушение карантина в Новосибирской области.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

ГИБДД
коронавирус

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