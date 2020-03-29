Как подать заявления на пособия в Новосибирске: пошаговая инструкция

сегодня 18:13 Поделиться

Фото Дениса Винокурова

Введённый в Новосибирской области режим самоизоляции из-за карантина вызывает у жителей десятки вопросов; многих, в частности, интересует – как подать заявление на пособие, если всё вокруг закрыто, и как встать на биржу труда, если потерял работу.

На самые популярные вопросы новосибирцев, связанные с оформлением пособий и постановкой на учёт в центре занятости, отвечают специалисты регионального министерства труда и социальной защиты.

Куда обращаться за пособиями?

В условиях введённого режима повышенной готовности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции центры социальной поддержки населения работают в штатном режиме.

Тем не менее, если вы на данный момент являетесь получателем мер социальной поддержки, срок предоставления которых истекает в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года, выплата этих мер поддержки на последующий год продлевается автоматически. Необходимости в предоставлении документов нет.

Исключение составляют выплаты, срок предоставления которых прекращается при наступлении обстоятельства, влекущего утрату права в связи с достижением возраста, определённого нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если срок предоставления мер социальной поддержки истёк в феврале или ранее, а также речь идёт о назначении новых мер поддержки — необходимо подать документы.

Для этого министерство рекомендует жителям региона воспользоваться формами дистанционного обращения в центры социальной поддержки населения. Оставить обращение можно через личный кабинет на едином портале государственных услуг, а также по телефонам центров. Подробная информация с контактами центров поддержки населения размещена на сайте министерства.

Как встать на учёт в центр занятости и начать получать пособия?