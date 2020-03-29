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Как подать заявления на пособия в Новосибирске: пошаговая инструкция

сегодня 18:13

Фото Дениса Винокурова

Введённый в Новосибирской области режим самоизоляции из-за карантина вызывает у жителей десятки вопросов; многих, в частности, интересует – как подать заявление на пособие, если всё вокруг закрыто, и как встать на биржу труда, если потерял работу.

На самые популярные вопросы новосибирцев, связанные с оформлением пособий и постановкой на учёт в центре занятости, отвечают специалисты регионального министерства труда и социальной защиты.

Куда обращаться за пособиями?

В условиях введённого режима повышенной готовности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции центры социальной поддержки населения работают в штатном режиме.

Тем не менее, если вы на данный момент являетесь получателем мер социальной поддержки, срок предоставления которых истекает в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года, выплата этих мер поддержки на последующий год продлевается автоматически. Необходимости в предоставлении документов нет.

Исключение составляют выплаты, срок предоставления которых прекращается при наступлении обстоятельства, влекущего утрату права в связи с достижением возраста, определённого нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если срок предоставления мер социальной поддержки истёк в феврале или ранее, а также речь идёт о назначении новых мер поддержки — необходимо подать документы.

Для этого министерство рекомендует жителям региона воспользоваться формами дистанционного обращения в центры социальной поддержки населения. Оставить обращение можно через личный кабинет на едином портале государственных услуг, а также по телефонам центров. Подробная информация с контактами центров поддержки населения размещена на сайте министерства.

Как встать на учёт в центр занятости и начать получать пособия?

Начиная с 26 марта 2020 года центры занятости населения перешли на работу с применением дистанционных форм взаимодействия с гражданами и работодателями.

Информация об адресах электронной почты, номерах телефонной (мобильной) связи центров занятости для осуществления взаимодействия с применением дистанционных форм взаимодействия размещены на Интерактивном портале службы занятости населения Новосибирской области и на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Взаимодействие через личные кабинеты граждан на Интерактивном портале будет осуществляться с авторизацией в Единой системе идентификации и аутентификации. Список необходимых документов размещён здесь.

В случае необходимости граждане и работодатели имеют право лично прийти в центр занятости, предварительно записавшись по номерам телефонов центров занятости или через личные кабинеты на Интерактивном портале службы занятости населения Новосибирской области.

Также есть возможность не выходя из дома получить информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей через информационный портал «Работа в России» и Интерактивный портал службы занятости населения Новосибирской области.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил приравнять пособие по безработице к МРОТ.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

коронавирус
Новосибирск

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