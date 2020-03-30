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Количество погибших от коронавируса в России превысило 50 человек

сегодня 19:05

Фото с сайта pixabay.com

В России за сутки погибли восемь человек с подтверждённым коронавирусом; общее число погибших превысило 50 человек.

Больше 50 человек погибли в России от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Об этом стало известно после публикации последней сводки оперативного штаба Подмосковья – 6 апреля там подтвердились восемь летальных исходов. Ранее сообщалось о 47 погибших – теперь количество увеличилось до 53 человек.

Также два первых случая гибели от коронавируса выявили в Сибири. Первый пациент скончался в Иркутске – мужчине было 62 года. Ещё одна пациентка погибла в Бурятии. Женщине было 73 года – она страдала от сахарного диабета второго типа и перенесла инсульт.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом – это рекордное количество заболевших в стране за сутки. Общее число больных на 6 апреля – 6343 человека.

Напомним, сегодня стало известно, что в Новосибирск из Москвы и Петербурга прилетят сотни пассажиров.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Россия
коронавирус

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