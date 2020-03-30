Количество заражённых коронавирусом в Москве приближается к 5 тысячам

сегодня 15:04 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Москве подтверждён 591 новый случай заражения коронавирусом; всего в столице на утро 6 апреля зафиксировано 4 484 заболевших.

Количество заразившихся коронавирусом москвичей приближается к пятитысячной отметке — сегодня, 6 апреля, стало известно о 591 новом пациенте с COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 4 484 заболевших.

Среди вновь выявленных пациентов 264 человека — в возрасте от от 18 до 45 лет, 204 человека — от 46 до 65 лет, 70 человек — от 66 до 80 лет, 23 человека — старше 80 лет.

Кроме того, диагноз подтверждён у 30 детей.

В оперштабе уточнили, что все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, 6 апреля количество заразившихся коронавирусм в России превысило 6 тысяч человек.