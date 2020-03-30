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Количество заражённых коронавирусом в России превысило 6 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших

сегодня 14:46

Фото с сайта pixabay.com

За сутки в России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом; их обнаружили в 49 регионах.

Общее количество заражённых коронавирусной инфекцией в России выросло до 6343 человек. Как сообщил оперативный штаб 6 апреля, за прошедшие сутки подтвердились ещё 954 диагноза. Новые случаи выявили в 49 регионах РФ. Вот их полный список:

  • Москва — 591;
  • Московская область — 82;
  • Санкт-Петербург — 35;
  • Республика Коми — 31;
  • Республика Татарстан — 16;
  • Краснодарский край — 11;
  • Ивановская область — 10;
  • Тульская область — 10;
  • Вологодская область — 10;
  • Воронежская область — 9;
  • Ставропольский край — 9;
  • Республика Марий Эл — 9;
  • Нижегородская область — 9;
  • Липецкая область — 8;
  • Тамбовская область — 8;
  • Республика Бурятия — 8;
  • Волгоградская область — 7;
  • Архангельская область — 6;
  • Республика Адыгея — 6;
  • Брянская область — 5;
  • Рязанская область — 5;
  • Ленинградская область — 5;
  • Республика Дагестан — 5;
  • Пензенская область — 5;
  • Алтайский край — 5;
  • Белгородская область — 4;
  • Свердловская область — 4;
  • Челябинская область — 4;
  • Мурманская область — 3;
  • Республика Северная Осетия — 3;
  • Красноярский край — 3;
  • Иркутская область — 3;
  • Владимирская область — 2;
  • Тверская область — 2;
  • Республика Карелия — 2;
  • Новгородская область — 2;
  • Чувашская Республика — 2;
  • Оренбургская область — 2;
  • Республика Хакасия — 2;
  • Кемеровская область — 2;
  • Калужская область — 1;
  • Костромская область — 1;
  • Орловская область — 1;
  • Смоленская область — 1;
  • Псковская область — 1;
  • Чеченская Республика — 1;
  • Республика Мордовия — 1;
  • Ульяновская область — 1;
  • Республика Крым — 1.

За всё время в России зарегистрировали 47 летальных случаев от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. За сутки погибли ещё два человека. За весь период выздоровели 406 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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