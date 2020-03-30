Количество заражённых коронавирусом в России превысило 6 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших
За сутки в России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом; их обнаружили в 49 регионах.
Общее количество заражённых коронавирусной инфекцией в России выросло до 6343 человек. Как сообщил оперативный штаб 6 апреля, за прошедшие сутки подтвердились ещё 954 диагноза. Новые случаи выявили в 49 регионах РФ. Вот их полный список:
- Москва — 591;
- Московская область — 82;
- Санкт-Петербург — 35;
- Республика Коми — 31;
- Республика Татарстан — 16;
- Краснодарский край — 11;
- Ивановская область — 10;
- Тульская область — 10;
- Вологодская область — 10;
- Воронежская область — 9;
- Ставропольский край — 9;
- Республика Марий Эл — 9;
- Нижегородская область — 9;
- Липецкая область — 8;
- Тамбовская область — 8;
- Республика Бурятия — 8;
- Волгоградская область — 7;
- Архангельская область — 6;
- Республика Адыгея — 6;
- Брянская область — 5;
- Рязанская область — 5;
- Ленинградская область — 5;
- Республика Дагестан — 5;
- Пензенская область — 5;
- Алтайский край — 5;
- Белгородская область — 4;
- Свердловская область — 4;
- Челябинская область — 4;
- Мурманская область — 3;
- Республика Северная Осетия — 3;
- Красноярский край — 3;
- Иркутская область — 3;
- Владимирская область — 2;
- Тверская область — 2;
- Республика Карелия — 2;
- Новгородская область — 2;
- Чувашская Республика — 2;
- Оренбургская область — 2;
- Республика Хакасия — 2;
- Кемеровская область — 2;
- Калужская область — 1;
- Костромская область — 1;
- Орловская область — 1;
- Смоленская область — 1;
- Псковская область — 1;
- Чеченская Республика — 1;
- Республика Мордовия — 1;
- Ульяновская область — 1;
- Республика Крым — 1.
За всё время в России зарегистрировали 47 летальных случаев от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. За сутки погибли ещё два человека. За весь период выздоровели 406 человек.