Количество заражённых коронавирусом в России превысило 6 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших

сегодня 14:46 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

За сутки в России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом; их обнаружили в 49 регионах.

Общее количество заражённых коронавирусной инфекцией в России выросло до 6343 человек. Как сообщил оперативный штаб 6 апреля, за прошедшие сутки подтвердились ещё 954 диагноза. Новые случаи выявили в 49 регионах РФ. Вот их полный список:

Москва — 591;

Московская область — 82;

Санкт-Петербург — 35;

Республика Коми — 31;

Республика Татарстан — 16;

Краснодарский край — 11;

Ивановская область — 10;

Тульская область — 10;

Вологодская область — 10;

Воронежская область — 9;

Ставропольский край — 9;

Республика Марий Эл — 9;

Нижегородская область — 9;

Липецкая область — 8;

Тамбовская область — 8;

Республика Бурятия — 8;

Волгоградская область — 7;

Архангельская область — 6;

Республика Адыгея — 6;

Брянская область — 5;

Рязанская область — 5;

Ленинградская область — 5;

Республика Дагестан — 5;

Пензенская область — 5;

Алтайский край — 5;

Белгородская область — 4;

Свердловская область — 4;

Челябинская область — 4;

Мурманская область — 3;

Республика Северная Осетия — 3;

Красноярский край — 3;

Иркутская область — 3;

Владимирская область — 2;

Тверская область — 2;

Республика Карелия — 2;

Новгородская область — 2;

Чувашская Республика — 2;

Оренбургская область — 2;

Республика Хакасия — 2;

Кемеровская область — 2;

Калужская область — 1;

Костромская область — 1;

Орловская область — 1;

Смоленская область — 1;

Псковская область — 1;

Чеченская Республика — 1;

Республика Мордовия — 1;

Ульяновская область — 1;

Республика Крым — 1.

За всё время в России зарегистрировали 47 летальных случаев от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. За сутки погибли ещё два человека. За весь период выздоровели 406 человек.