Коронавирус в Новосибирске на 11:00 6 апреля: данные оперативного штаба

сегодня 12:19 Поделиться

Фото предоставлено оперативным штабом Новосибирской области

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирске продолжает оставаться стабильной; новых случаев за прошедшие сутки выявлено не было.

По данным оперативного штаба на 11:00 6 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 11 пациентов с COVID-19. Новых случаев за прошедшие сутки не зафиксировано.

В детской больнице № 3 находятся всего 22 ребёнка с подозрением на COVID-19. За сутки поступил один ребёнок с симптомами ОРВИ, вернувшийся из Таиланда. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционной больнице № 1 Новосибирска по состоянию на утро 6 апреля госпитализировано 38 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе девять человек с подтверждённым диагнозом.

Напомним, 6 апреля губернатор Андрей Травников сообщил, что режим самоизоляции могут снять в любой момент.