Коронавирус в России - последние новости к 7 апреля: больше 50 погибших, рекорд по количеству заражённых и инфекция в тюрьме

сегодня 22:55 Поделиться

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В России вновь резко увеличилось количество заражённых коронавирусом, а число погибших превысило 50 человек; последние новости об эпидемии COVID-19 в России — в материале Сиб.фм.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции в России погибли больше 50 человек

Количество погибших от коронавируса в России достигло 53 человек. По официальной сводке оперативного штаба, число погибших на 6 апреля — 47 человек. Однако после его публикации стало известно о смерти ещё 8 пациентов в Московской области. В число погибших также входят пожилая женщина из Бурятии, которая скончалась после 4 дней в реанимации и житель Иркутской области.

В России установлен новый рекорд по количеству заражённых за сутки

Оперативный штаб 6 апреля сообщил о 954 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Это стало новым историческим максимумом за всё время эпидемии в России. Последний "рекорд" был установлен 2 апреля — тогда вирусом заразился 771 человек. Общее количество заражённых достигло 6343 — из них почти 5 тысяч находятся в Москве.

В России зарегистрировали экспресс-тест, который будет 40 минут определять наличие коронавируса

Новый экспресс-тест на коронавирусную инфекцию компании Generium зарегистрировал Росздравнадзор 6 апреля. По данным специалистов, он сможет выявлять наличие вируса у человека за 40 минут. Его разработала группа компаний «Медико-биологический союз». Точность экспресс-теста — 94%.

Тестирование на коронавирусную инфекцию включат в программу ОМС

Об этом 6 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, из фонда обязательного медицинского страхования будет оплачиваться лабораторное исследование. Ранее частные лаборатории "Гемотест" и "Хелик" начали проводить исследования, а позже стало известно, что можно проводить тестирование на дому. По данным Роспотребнадзора, это также будет проводиться на платной основе.

Коронавирусом заразился сотрудник ФСИН

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили у сотрудника ИК-5 в Рязанской области. Об этом сообщили в областном ГУ ФСИН. По данным проекта "Русь сидящая", заболел заместитель начальника исправительной колонии, который вернулся из Таиланда, но не ушёл на изоляцию. Таким образом, подтвердился первый случай коронавируса в пенитенциарной системе РФ.

Годовалый ребёнок заразился коронавирусом в Оренбургской области

Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. По её словам, ребёнок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Сообщается, что ребёнок вместе с родителями ходил в гости к человеку, который прибыл из Москвы. Спустя два дня у него выявили коронавирус. Глава минздрава подчеркнула, что этот случай — лишний повод задуматься о важности самоизоляции на время эпидемии.