Коронавирус в Сибири: количество заболевших и погибших, последние новости

сегодня 22:04 Поделиться

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В Сибири за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, также здесь зарегистрировали первые две смерти от инфекции; самые важные новости о вирусе в СФО — в материале Сиб.фм.

Два человека погибли от коронавирусной инфекции в Сибири

Два случая смерти от осложнений на фоне коронавируса зафиксировали в Сибири 6 апреля. Первый подтвердился в Иркутске — скончался 62-летний мужчина. Позже стало известно о гибели ещё одного человека в Бурятии. По данным оперативного штаба региона, женщине было 73 года. Также у неё выявили тяжёлые сопутствующие заболевания: сахарный диабет, артериальная гипертония и перенесённый ранее инсульт. Наличие коронавируса подтвердилось у пациентки 2 апреля — с тех пор она была подключена к аппарату ИВЛ. Позже выявилось, что женщина заразилась коронавирусом от своего родственника в Иркутске — незадолго до этого она ездила к нему.

В Сибири за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавируса

Новых заражённых зарегистрировали в Бурятии (8), Алтайском крае (5), Красноярском крае (3), Иркутская область (3), Хакасия (2), Кемеровская область (2). Всего в Сибири на 6 апреля подтвердили 92 случая заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением в СФО сейчас 24 тысячи человек.

Первые крупные штрафы заплатят новосибирцы за нарушение карантина

Как сообщает оперативный штаб, 9 человек, которые вернулись из-за границы в Новосибирск, нарушили режим самоизоляции. В отношении них уже составили административные протоколы — теперь им придётся заплатить от 15 до 40 тысяч рублей. Также в штабе добавили что правоохранительные органы в Новосибирске провели уже больше 30 тысяч профилактических бесед с теми, кто не соблюдает постановление о самоизоляции.

Двое заражённых коронавирусом жителей Новокузнецка ехали домой через Новосибирск

Сегодня стало известно о новых двух случаях заражения коронавирусом в Новокузнецке. Одна из пациенток вернулась из ОАЭ, а другой — с Украины. Позже выяснилось, что до Кемеровской области они добирались с пересадкой в Новосибирске. Сибиряк, который прилетел с Украины, позже поехал из Новосибирска на электричке. Женщина ехала до дома на микроавтобусе. Сейчас Роспотребнадзор совместно с полицией устанавливает всех, с кем контактировали больные.

Застрявшие в новосибирском обсерваторе жители Красноярска возвращаются домой

Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, 40 местных жителей отправятся домой специальным рейсом, а уже сегодня вечером прибудут в Красноярск. Ранее сообщалось, что в новосибирском обсерваторе "Обские зори" постояльцы устроили голодовку — они жаловались на плохие условия в санатории. В санаторий отправляют всех, кто прилетает в Новосибирск из-за рубежа, однако с сегодняшнего дня туда будут направлять тех, кто возвращается из Москвы и Санкт-Петербурга.