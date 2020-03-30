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Кто может лишиться работы из-за коронавируса: назван список профессий

сегодня 09:57

Фото с сайта pixabay.com

Коронавирус ударил по рынку труда; эксперты назвали отрасли, в которых люди рискуют остаться без работы.

В России эксперты назвали отрасли экономики, чьи работники оказались в зоне риска потери места. Данные исследования Института прогрессивного образования приводит RT.

По мнению аналитиков, под ударом окажутся не только работники сферы туризма, которая наиболее сильно пострадала от коронавируса и мер по борьбе с ним, но и представители других специальностей.

Отмена регулярного авиасообщения поставила под удар сотрудников авиакомпаний.

Сложная ситуация после отмены режима самоизоляции, по мнению экспертов, ждёт сферу фитнес-индустрии.

«Кроме того, распространение коронавируса и принимаемые против этого меры властей могут подтолкнуть процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса, который начался задолго до пандемии. Также развиваются онлайн-сервисы, которые позволяют людям выполнять целый ряд задач, не прибегая к помощи специалистов», – сообщает RT.

Под ударом могут оказаться младшие сотрудники профильных отделов, юрисконсульты, менеджеры банков, риелторы, переводчики и учителя.

В зоне риска также оказались работники полиграфии, сферы моды и визажа, стационарного общепита.

Напомним, губернатор Новосибирской области разрешил предприятиям промышленности и строительной отрасли возобновить работу с 6 апреля.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

исследования
безработица
коронавирус

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