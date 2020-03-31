Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке
Фото из открытых источников
Народный артист РСФСР полностью вылечился от коронавируса; певец уже дома.
Всенародно любимый артист Лев Лещенко покинул больницу в Коммунарке по выздоровлению. Последний тест на коронавирус показал, что певец полностью здоров. Выписку артиста подтвердил и его друг Владимир Винокур. Он рассказал, что Лещенко уже уехал домой из больничной палаты.
«Выписался, едет... Сегодня вечером отметим по скайпу», — цитирует Винокура РИА Новости.
В больницу в Коммунарке Лев Лещенко поступил 25 марта с пневмонией и подозрением на коронавирус. Вместе с ним была госпитализирована и жена с такими же симптомами. Певец был помещён в палату интенсивной терапии. 27 марта диагноз "коронавирус" официально подтвердился. Лещенко к тому моменту стало легче, его перевели в обычную палату.
К 31 марта повторные тесты у жены певца показали отсутствие в организме вируса, у самого Льва Валериановича тест оставался сомнительным. новый тест показал полное отсутствие вируса.
Напомним, поклонники артиста устроили флешмоб в социальных сетях в поддержку артиста.
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