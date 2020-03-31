Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

сегодня 06:44 Поделиться

Фото из открытых источников

Народный артист РСФСР полностью вылечился от коронавируса; певец уже дома.

Всенародно любимый артист Лев Лещенко покинул больницу в Коммунарке по выздоровлению. Последний тест на коронавирус показал, что певец полностью здоров. Выписку артиста подтвердил и его друг Владимир Винокур. Он рассказал, что Лещенко уже уехал домой из больничной палаты.

«Выписался, едет... Сегодня вечером отметим по скайпу», — цитирует Винокура РИА Новости.

В больницу в Коммунарке Лев Лещенко поступил 25 марта с пневмонией и подозрением на коронавирус. Вместе с ним была госпитализирована и жена с такими же симптомами. Певец был помещён в палату интенсивной терапии. 27 марта диагноз "коронавирус" официально подтвердился. Лещенко к тому моменту стало легче, его перевели в обычную палату.

К 31 марта повторные тесты у жены певца показали отсутствие в организме вируса, у самого Льва Валериановича тест оставался сомнительным. новый тест показал полное отсутствие вируса.

Напомним, поклонники артиста устроили флешмоб в социальных сетях в поддержку артиста.