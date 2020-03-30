«Малыш и Карлсон, наши дни»: новосибирцев возмутила прогулка с ребёнком на крыше высотки

сегодня 12:26 Поделиться

Скриншот и видео со страницы «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Новосибирцев возмутило поведение родителей в режиме самоизоляции; они вывели ребёнка гулять на крышу высотки.

В Новосибирске жителей города возмутило поведение родителей, которые вывели ребёнка гулять на крышу многоэтажки. Видео появилось в группе «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчики группы разбились на два лагеря. Одни считают, что родители рискуют здоровьем ребёнка:

«Чего сложного сидеть дома чтобы не рисковать Но нет любая мамаша лучше рискнет ребенком»;

«Малыш и Карсон наши дни»;

«странно, что выход на крышу не закрыт. Прям как в 90-е»;

«Какие же вы все больные со своими мозгами 90-х. Ничего что без спец оборудования на крышу нельзя? Ничего что это может быть опасно? А если для вас это кажется нормой — убейтесь, в этом же нет ничего такого».

Другие называют авторов видео «стукачами»:

«Я конечно понимаю что все устали сидеть дома и многим не чем заняться, но вот мне интересно этот массовый слив соседей/друзей/знакомых/не знакомых в интернет это что-то заразное???

Не понимаю какое всем дело до других людей»;

«Продолжайте вести наблюдение»;

«Вокруг одни стукачи, лишь бы снять на телефон и слить в сеть быстрее», (здесь и выше пунктуация и орфография авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Напомним, 4 апреля режим самоизоляции в Новосибирске продлили до конца месяца.