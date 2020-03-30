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"Могу поделиться мешком картошки": оставшаяся без работы из-за коронавируса женщина растрогала новосибирцев

сегодня 14:27

ФОТО PIXABAY.COM

Сибирячка пожаловалась, что из-за коронавируса осталась без работы; отзывчивые земляки посоветовали ей устроиться курьером и решили поделиться картошкой.

Без работы и средств к существованию осталась мама малолетнего ребёнка в Новосибирске. Ещё до введения режима карантина женщина потеряла работу, и сейчас не может трудоустроиться. О своей проблеме она написала в группе "Ревизорро. Новосибирск" в инстаграм.

Сибирячка пожаловалась, что вынуждена жить на 3 тысячи рублей в месяц — это алименты на ребёнка.

"При этом коммунальные платежи и кредиты никто не отменял", — посетовала она.

Женщина попросила у земляков совета — куда обратиться за помощью, чтобы не умереть с голода до конца карантина.

В ответ новосибирцы начали предлагать безработной устроиться кассиром в супермаркет или курьером по доставке пищи. Самые неравнодушные заявили о готовности помочь молодой маме продуктами.

"Могу поделиться картофелем! Купили осенью и ещё осталось. Могу ещё чего-нибудь дать — не умирать же с голоду в наше время, вроде как мирное, но многие как на войне, в окопе!", — написала Валентина.

Ещё несколько участников группы предложили женщине откликнуться в "личку", пообещав помочь с работой.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск
картошка

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