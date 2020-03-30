Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Могут снять в любой момент: губернатор рассказал о перспективах режима самоизоляции в Новосибирской области

сегодня 11:05

Фото правительства НСО

В Новосибирской области могут увеличить количество предприятий, которым разрешено выйти на работу; об этом заявил Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании, что режим самоизоляции в регионе могут снять в любой момент, если позволит ситуация с коронавирусом.

По заявлению губернатора, к концу недели в Новосибирской области будет увеличен список организаций, которые возобновят свою работу.

«Я попрошу министерство промышленности и торговли, Гончарова Андрея Александровича на этой неделе начать консультации с руководителями других отраслей, которые сегодня пока стоят, на предмет, какие дополнительные мероприятия и обязательства по обеспечению общественной безопасности они готовы взять. И к концу недели подготовить предложения по расширению круга организаций, которые возобновят свою работу», – рассказал Андрей Травников.

Кроме того, Андрей Травников поручил региональному Роспотребнадзору разработать рекомендации, как прекратить режим самоизоляции в Новосибирской области.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Новосибирской области выросло до 11 человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Травников Андрей
коронавирус
Новосибирск
самоизоляция

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

115026
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
92661
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
85912
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
83987
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
79289
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба
73990
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73296
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку