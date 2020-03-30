Могут снять в любой момент: губернатор рассказал о перспективах режима самоизоляции в Новосибирской области

сегодня 11:05 Поделиться

Фото правительства НСО

В Новосибирской области могут увеличить количество предприятий, которым разрешено выйти на работу; об этом заявил Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании, что режим самоизоляции в регионе могут снять в любой момент, если позволит ситуация с коронавирусом.

По заявлению губернатора, к концу недели в Новосибирской области будет увеличен список организаций, которые возобновят свою работу.

«Я попрошу министерство промышленности и торговли, Гончарова Андрея Александровича на этой неделе начать консультации с руководителями других отраслей, которые сегодня пока стоят, на предмет, какие дополнительные мероприятия и обязательства по обеспечению общественной безопасности они готовы взять. И к концу недели подготовить предложения по расширению круга организаций, которые возобновят свою работу», – рассказал Андрей Травников.

Кроме того, Андрей Травников поручил региональному Роспотребнадзору разработать рекомендации, как прекратить режим самоизоляции в Новосибирской области.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Новосибирской области выросло до 11 человек.