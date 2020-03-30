Можно ли не платить за аренду помещений из-за коронавируса: комментарий юриста

сегодня 16:09 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

Режим самоизоляции и объявленные в России нерабочие дни из-за коронавируса оказались настоящим испытанием на прочность для представителей малого и среднего бизнеса; юрист прокомментировал эффективность новых мер поддержки предпринимателей.

Десятки закрытых на карантин кофеен, спортзалов, салонов красоты и магазинов одежды – для предпринимателей это не только отсутствие прибыли, но и потери, связанные с необходимостью оплачивать аренду и коммунальные услуги простаивающих без дела помещений. Не случайно одна из первых мер поддержки, о которой объявили власти страны в рамках оказания поддержки ушедшему на карантин бизнесу, как раз направлена на облегчение арендного бремени.

В то же время новосибирский юрист Артём Помельцев призывает не смотреть на ситуацию сквозь розовые очки – отсрочка по платежам не равносильна их отмене.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 1 апреля в России был принят и подписан президентом Федеральный закон № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 19-я статья которого посвящена дополнительному регулированию отношений между арендатором и арендодателем.

Там, в частности, указано, что арендатор имеет право попросить у собственника помещения отсрочку платежа или сокращение его размера.

«Но тут два важных нюанса: отсрочка не означает освобождение – лишь перенос выплаты арендной платы на более поздний срок. Кроме того, конкретные условия, при которых это возможно, а также порядок предоставления такой отсрочки отдельно определит правительство своим постановлением», – объяснил Помельцев.

Юрист уточнил, что назвать это мерами государственной поддержки в чистом виде крайне сложно.

«Фактически все расходы, связанные с поддержкой арендаторов, понесут на себе арендодатели, их никто не освобождает от расходов, связанных с содержанием имущества и, например, обеспечением его круглосуточной охраны, если она необходима», – добавил он.

Артём Помельцев добавил, что пока принудить арендодателя предоставить отсрочку оплаты выглядит труднореализуемым занятием, поскольку механизм ещё чётко не прописан в нормативных документах.

В то же время юрист не исключил, что после окончания карантины рынок будет диктовать новые условия.

«Некоторые арендодатели уже сейчас сами охотно соглашаются и на отсрочку и на уменьшение цены. А уже после того, как режим самоизоляции закончится – тем более. Потому что дорог будет каждый арендатор, которому удастся удержаться на плаву», – добавил он.

Напомним, ранее юрист прокомментировал законность введения режима самоизоляции в Новосибирской области.