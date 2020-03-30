Можно ли отменить ЕГЭ, рассказал министр образования России

сегодня 11:12 Поделиться

Фото с сайта uznayvse.ru

Во время марафона «Домашний час», прошедшего в социальной сети «ВКонтакте», на вопросы зрителей отвечал министр образования России Сергей Кравцов; в частности, он рассказал, почему нельзя отменить экзамены.

Вынужденные каникулы россиян доставят хлопот нынешним выпускникам. Уже стало известно о том, что единые государственные экзамены будут перенесены на две недели. Первый ЕГЭ будут сдавать 8 июня. ОГЭ начнутся после завершения учебного года. Об этом рассказал министр образования России Сергей Кравцов во время онлайн-марафона «Домашний час», прошедшего в социальной сети «ВКонтакте».

Как пишет «Российская газета», министр объяснил невозможность отмены ЕГЭ и ОГЭ тем, что без их результатов будет невозможно продолжить образование.

«Допустим, мы отменим ЕГЭ. Как вы будете поступать в вузы? Все будут поступать в МГУ?» – ответил на вопрос одного из пользователей Сергей Кравцов.

Он также отметил, что многие выпускники хорошо учились и давно определились с будущей профессией. А для того, чтобы понять, насколько они готовы к продолжению обучения, и проводятся экзамены. Они существуют для того, чтобы школьники смогли оценить свои возможности и понять где они могут быть максимально успешнее.

Министр сообщил, что сроки ЕГЭ и ОГЭ уже перенесены на две недели. У выпускников будет достаточно времени, чтобы подготовиться к ним. При этом там, где отсутствует интернет, можно будет читать учебники, общаться с преподавателями по телефону или смотреть уроки по телевидению

Сергей Кравцов заметил, что, несмотря на то, что дата первого ЕГЭ назначена на 8 июня, по объективным причинам она может быть сдвинута ещё дальше. Но пока таких предпосылок нет.

На сайте Министерства образования России появился раздел по использованию дистанционных технологий. Там есть рекомендации как для учителей, так и для учащихся, списки полезных ресурсов. Учебный процесс не должен останавливаться.

Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца.