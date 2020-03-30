Можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных: заявление экспертов
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Главный инфекционист федерального медико-биологического агентства рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных.
Главный инфекционист федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров заявил, что заразиться COVID-19 от домашних животных нельзя. Информация прозвучала в эфире телеканала «Россия 1».
«Проскочила информация, что кошки и собаки переносят коронавирус, и ветеринары хватаются за голову, а некоторые особо впечатлительные пошли усыплять», – напомнил эксперт.
Как пояснил Никифоров, кошки не болеют коронавирусом новой формации. По словам эксперта, у них свои коронавирусы, которые не передаются человеку.
А вот люди могут заразить своих домашних питомцев. В конце прошлого месяца в Бельгии был зафиксирован случай заражения кошки COVID-19 от своего хозяина.
Напомним, в Нью-Йоркском зоопарке выявили случай заражения коронавирусом у тигрицы.
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