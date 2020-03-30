Можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных: заявление экспертов

сегодня 11:25 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Главный инфекционист федерального медико-биологического агентства рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных.

Главный инфекционист федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров заявил, что заразиться COVID-19 от домашних животных нельзя. Информация прозвучала в эфире телеканала «Россия 1».

«Проскочила информация, что кошки и собаки переносят коронавирус, и ветеринары хватаются за голову, а некоторые особо впечатлительные пошли усыплять», – напомнил эксперт.

Как пояснил Никифоров, кошки не болеют коронавирусом новой формации. По словам эксперта, у них свои коронавирусы, которые не передаются человеку.

А вот люди могут заразить своих домашних питомцев. В конце прошлого месяца в Бельгии был зафиксирован случай заражения кошки COVID-19 от своего хозяина.

Напомним, в Нью-Йоркском зоопарке выявили случай заражения коронавирусом у тигрицы.