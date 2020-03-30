Наш ответ коронавирусу: в Новосибирске резко выросли продажи скакалок и обручей

сегодня 18:47 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Ушедшие на самоизоляцию из-за коронавируса новосибирцы пытаются разбавлять свои будни спортом; продажи скакалок и прочего инвентаря в марте-апреле выросли кратно.

Жители Новосибирска не считают закрытие фитнес-клубов и самоизоляцию поводом для того, чтобы перестать заниматься спортом. В марте они стали гораздо чаще чем раньше приобретать товары для домашнего фитнеса. Об этом сообщает менеджер по коммуникациям компании Ozon Яна Гаврилова.

По данным аналитиков сервиса, продажи упоров для отжиманий в марте выросли на 240 % относительно февраля, эспандеров и бодибаров – на 104 % и 95 % соответственно.

Большой популярностью пользуются у сибиряков скакалки – их стали покупать на 229 % чаще, и мини-степперы – на 67 %.

Не забывают жители и о прессе – рост продаж роликов для пресса составил 76 % к февралю, а продажи обручей для фитнеса выросли на 14 %. Кроме того, растут и продажи ковриков для йоги и фитнеса. Судя по всему, к тренировкам привлекают и партнёра – в каждый пятый заказ добавляют по два коврика.

Напомним, ранее медики дали совет, как не растолстеть в режиме самоизоляции.