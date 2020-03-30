«Нажиться на гражданах»: Госдума просит ФАС проверить цены на имбирь, лимоны, мёд и чеснок

сегодня 15:31 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Госдуме решили разобраться с ценами на имбирь и лимоны; с начала пандемии они выросли в несколько раз.

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов попросил ФАС разобраться с ценами на товары, которые в народе считают укрепляющими иммунитет. Речь идёт о мёде, имбире, лимонах и чесноке. Соответствующие обращения будут направлены к руководителю Федеральной антимонопольной службы, а заодно и в Генпрокуратуру, об этом сообщает «РИА Новости».

«Стоимость корня имбиря в одном из сетевых магазинов приблизилась к трем с половиной тысячам рублей, я лично видел ценник. Кроме того, в соцсетях постоянно появляются сообщения о резко возросших ценах на лимоны, чеснок, то есть, на те продукты, которые укрепляют иммунитет, используются при профилактике инфекций, в том числе коронавируса», – сказал депутат.

По словам Нилова, не исключено, что воспользоваться ситуацией решили поставщики перечисленных товаров.

«Видимо, это связано с тем, что в СМИ говорят о том, что имбирь, лимоны, чеснок и мёд способствуют укреплению иммунитета и дополнительно защищают организм человека. Вероятно, поставщики этих товаров решили воспользоваться ситуацией и в условиях, когда все и так перенапряжены и находятся в непростой ситуации», – отметил Нилов.

Как отметил парламентарий, проверки должны быть проведены во всех регионах. В случае выявленных нарушений должны быть возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства и приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 30 марта президент Путин потребовал жёстко пресекать любые факты спекуляции ценами на продукты.