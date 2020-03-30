«Не надо путать региональные полномочия с федеральными»: премьер-министр назвал недопустимым перекрытие границ в регионах

сегодня 17:36 Поделиться

Фото с сайта Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов; сигналы от населения были услышаны.

В ходе заседания правительства России, которое транслировалось на канале РБК, премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимыми факты перекрытия границ между регионами России.

По словам Мишустина, соответствующие сигналы федерального правительства в выходные были услышаны.

Как отметил премьер-министр, президент страны предоставил регионам дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом, но они должны быть адекватными.

Как отметил Мишустин, на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.

«Не надо путать региональные полномочия с федеральными», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Первым регионом, где закрыли административные границы, стала Чеченская Республика. После ограничения ввели в Челябинской области, куда впускали только машины с продовольствием и товарами первой необходимости. В Удмуртии пообещали установить блокпосты, а в Севастополе – установили.

Также в ряде регионов стали применять ограничительные меры в отношении жителей из других частей страны. Так, в Иркутской области пообещали отправлять в карантин всех прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга, а в Красноярске и Норильске – приехавших из столицы.

Также в ряде регионов стали применять ограничительные меры в отношении жителей из других частей страны. Так, в Иркутской области пообещали отправлять в карантин всех прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга, а в Красноярске и Норильске – приехавших из столицы.

Напомним, из-за остановки движения междугороднего автобусного сообщения со стороны властей Кемеровской области пассажиры из этого региона застряли на автовокзале в Новосибирске.