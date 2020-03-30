Не ведают, что творят: больную коронавирусом женщину отпустили домой

сегодня 21:57 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Республике Коми зараженную коронавирусом пациентку Эжвинской больницы отпустили домой в город Ухту; диагноз стал известен только после того, как её госпитализировали с соответствующими симптомами.

В середине марта жительница Ухты проходила плановое лечение в Эжвинской городской больнице. По сообщению телеграмм-канала «Подъём», в апреле стало известно, что в этой клинике 55 человек заразились коронавирусом,в том числе и медики.

Женщина рассказала, что после операции её выписали, и она беспрепятственно отправилась домой. Однако через несколько дней она обратилась в ухтинскую больницу с симптомами, похожими на признаки COVID-19.

Она сразу же была госпитализирована, а на следующие сутки тест показал положительный результат. Пациентка была переведена в инфекционную больницу. Кроме того, всех кто контактировал с ней, также отправили на карантин. О новых случаях заражения в городе пока не известно.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru всего в Республике Коми зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, три человека умерли и 1 выжил. По количеству случаев – это четвёртый регион в России. Больше всего в Москве – 4484, Московской области – 387, Санкт-Петербурге -226.

Напомним, 6 апреля стало известно, что погибшая в Бурятии женщина заразилась коронавирусом от своего брата в Иркутской области.