"Никогда не разговаривайте с незнакомцами": Иисуса оштрафовали после прогулки с собакой на Патриарших прудах

вчера 23:22 Поделиться

Фото Mash

Жителя Москвы оштрафовали на тысячу рублей после прогулки с собакой; суд вынес приговор дистанционно.

Москвича Иисуса Воробьёва оштрафовали на тысячу рублей после прогулки с собакой на Патриарших прудах. Пресненский суд Москвы рассмотрел дело сегодня, 6 апреля — заседания проходило по видеосвязи. Согласно данным суда, мужчину наказали не за выгул собаки в неположенном месте во время самоизоляции, а за неповиновение полицейским.

Иисуса Воробьёва задержали в субботу, 4 апреля. Позже выяснилось, что он проник на огороженную территорию парка из-за того, что увидел гуляющих там людей. Во время задержания он просил у полицейских отвести его собаку домой, однако правоохранители не дали ему это сделать. В итоге питомец остался на улице без присмотра, когда Воробьёва отвезли в участок.

Внимание пользователей социальных сетей привлекли параллели между инцидентом и сюжетом романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", первое действие которого развивалось на Патриарших прудах. Комментаторы в городских сообществах в социальной сети "ВКонтакте" вспоминают название одной из глав книги, чтобы описать ситуацию: "Никогда не разговаривайте с незнакомцами".

Напомним, сегодня административные протоколы из-за нарушения карантина составили на 9 новосибирцев.