Новосибирск остановился: как изменилось движение в городе из-за коронавируса

сегодня 12:54 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Уровень пробок за неделю в Новосибирске ни разу не поднялся выше 4 баллов; пешеходов же на улицах стало меньше.

Коронавирус сделал улицы Новосибирска опустевшими, а дороги – свободными. Уровень пробок снизился во всех больших городах, но в разной степени. Новосибирск оказался вторым после Москвы по этому показателю, сообщает пресс-служба Яндекса.

Аналитики Яндекс.Карт изучили, как изменилось в Новосибирске передвижение на личном и общественном транспорте в минувшую нерабочую неделю.

Машин на улицах стало гораздо меньше: на этой неделе уровень пробок в городе ни разу не поднимался выше отметки в 4 балла. Средний балл за неделю – всего 1,6, на 3,4 меньше, чем в последнюю более-менее обычную неделю, с 10 по 13 марта.

Уровень пробок снизился во всех больших городах, но в разной степени. Например, в Москве средний недельный балл стал меньше на 5 пунктов, в Красноярске – только на 2,1.

Аналитики сравнили, как изменился уровень пробок в больших городах в период с 30 марта по 3 апреля и сравнили его с тем, что было с 10-13 марта.

Рейтинг городов получился таким:

Москва – 5 баллов;

– 5 баллов; Новосибирск – 3,4

– 3,4 Пермь – 3,1;

– 3,1; Санкт-Петербург – 3;

– 3; Челябинск – 3;

– 3; Воронеж – 2,9;

– 2,9; Краснодар – 2,9;

– 2,9; Ростов-на-Дону – 2,9;

– 2,9; Екатеринбург – 2,8;

– 2,8; Нижний Новгород – 2,8;

– 2,8; Самара – 2,8;

– 2,8; Уфа – 2,7;

– 2,7; Омск – 2,6;

– 2,6; Казань – 2,5;

– 2,5; Волгоград – 2,2;

– 2,2; Красноярск – 2,1.

Кроме того, исследователи отмечают, что на фоне коронавируса водители стали чаще платить на АЗС, не выходя из машины.

Пешеходы в Новосибирске тоже стали гораздо меньше передвигаться по городу: об этом говорит динамика числа маршрутов проезда на общественном транспорте, которые строят на Яндекс.Картах. На этой неделе их число было на 53 % меньше, чем три недели назад.

Напомним, в начале апреля инфекционист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных.