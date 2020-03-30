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Новосибирск остановился: как изменилось движение в городе из-за коронавируса

сегодня 12:54

Фото с сайта pixabay.com

Уровень пробок за неделю в Новосибирске ни разу не поднялся выше 4 баллов; пешеходов же на улицах стало меньше.

Коронавирус сделал улицы Новосибирска опустевшими, а дороги – свободными. Уровень пробок снизился во всех больших городах, но в разной степени. Новосибирск оказался вторым после Москвы по этому показателю, сообщает пресс-служба Яндекса.

Аналитики Яндекс.Карт изучили, как изменилось в Новосибирске передвижение на личном и общественном транспорте в минувшую нерабочую неделю.

Машин на улицах стало гораздо меньше: на этой неделе уровень пробок в городе ни разу не поднимался выше отметки в 4 балла. Средний балл за неделю – всего 1,6, на 3,4 меньше, чем в последнюю более-менее обычную неделю, с 10 по 13 марта.

Уровень пробок снизился во всех больших городах, но в разной степени. Например, в Москве средний недельный балл стал меньше на 5 пунктов, в Красноярске – только на 2,1.

Аналитики сравнили, как изменился уровень пробок в больших городах в период с 30 марта по 3 апреля и сравнили его с тем, что было с 10-13 марта.

Рейтинг городов получился таким:

  • Москва – 5 баллов;
  • Новосибирск – 3,4
  • Пермь – 3,1;
  • Санкт-Петербург – 3;
  • Челябинск – 3;
  • Воронеж – 2,9;
  • Краснодар – 2,9;
  • Ростов-на-Дону – 2,9;
  • Екатеринбург – 2,8;
  • Нижний Новгород – 2,8;
  • Самара – 2,8;
  • Уфа – 2,7;
  • Омск – 2,6;
  • Казань – 2,5;
  • Волгоград – 2,2;
  • Красноярск – 2,1.

Кроме того, исследователи отмечают, что на фоне коронавируса водители стали чаще платить на АЗС, не выходя из машины.

Пешеходы в Новосибирске тоже стали гораздо меньше передвигаться по городу: об этом говорит динамика числа маршрутов проезда на общественном транспорте, которые строят на Яндекс.Картах. На этой неделе их число было на 53 % меньше, чем три недели назад.

Напомним, в начале апреля инфекционист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

пробки
коронавирус

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