Новосибирск: последние новости о коронавирусе к 12:00 6 апреля

сегодня 11:59 Поделиться

Коллаж Сиб.фм, фото с сайта телекомпании ТВК-6, пресс-службы минздрава Новосибирской области, Алексея Чистякова

По данным на 6 апреля, в Новосибирской области коронавирус подтверждён у 11 пациентов; под наблюдением медиков остаются более 4 тысяч человек.

11-й пациент

Одиннадцать случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Новосибирской области на утро 6 апреля. Последний пациент, у которого подтвердился COVID-19, не бывал за рубежом и в регион вернулся после поездки в Москву.

Ранее сообщалось, что мужчина прибыл в Толмачёво 26 марта. Но после выяснения всех обстоятельств стало известно, что он прилетел 28 марта. Теперь Роспотребнадзор уточняет списки пассажиров, с каждым из них будет проведена беседа о необходимости соблюдения двухнедельного карантина.

Об 11-м пациенте с коронавирусом известно, что после прилёта он почувствовал лёгкое недомогание — сдал анализ и вернулся домой, где находился вместе с женой и взрослой дочерью. После того, как тест оказался положительным, сибиряка увезли в инфекционку. Туда же доставили и родственников заболевшего — сейчас медики проверяют, не заразились ли они.

Всего под наблюдением специалистов в регионе остаются более 4 тысяч человек – все они либо летели одним рейсом с заболевшими, либо могли контактировать с ними.

Режим не вечен

Сегодня, 6 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщил на оперативном совещании о том, что действующий в субъекте режим самоизоляции может быть снят в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

Также глава региона подчеркнул, что к концу недели в Новосибирской области будет увеличен список организаций, которые возобновят свою работу. Региональному Роспотребнадзору Травников поручил разработать рекомендации, как прекратить режим самоизоляции в Новосибирской области.

Рабочий понедельник

С сегодняшнего дня в полку новосибирцев, имеющих право выйти на работу, прибыло. Кроме тех, кто обязан трудиться, несмотря на режим самоизоляции (это врачи, полицейские, госслужащие, сотрудники ЖКХ, продавцы), вернуться на производство с 6 апреля губернатор региона Андрей Травников разрешил представителям строительной сферы.

Главное, чтобы на рабочих местах не забывали о дезинфекции, а специалисты имели при себе специальную справку-пропуск для перемещения по городу.

Ученье — свет

Весенние каникулы новосибирских школьников подошли к концу – сегодня они должны приступить к дистанционному обучению.

В зависимости от технической оснащённости школ и самих учеников, региональный минобр предложил три формы обучения.

Первая модель – реализация образовательной программы исключительно на основе дистанционных технологий. Вторая – применение дистанционных технологий с использованием различных средств связи и сервисов (для школ, где скорость интернета не позволяет проводить занятия в режиме реального времени). Третья модель, касающаяся в первую очередь сельской местности, допускает посещение малокомплектных школ при строгом соблюдении всех санитарных требований.

Держим дистанцию

Режим самоизоляции – не только про вынужденное домоседство, но и про социальную дистанцию. В магазинах, больницах, аптеках и даже общественном транспорте нужно стараться держаться подальше друг от друга.

В новосибирской подземке пассажирам наглядно показали, как обезопасить себя. Там жёлтыми крестиками пометили сиденья, которые лучше не занимать, чтобы оставалось расстояние до других людей.

Бунт в обсерваторе

Тем временем семья красноярцев, прилетевших три дня назад из Таиланда, пожаловались на условия пребывания в новосибирском центре социальной помощи «Заря». Здесь им предстоит пробыть как минимум до 17 апреля. Людей возмутили грязные полы и обшарпанные стены. Чтобы привлечь внимание к ситуации, они объявили голодовку.