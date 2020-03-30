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Новосибирский «Первый театр» не скучает в карантине из-за коронавируса

сегодня 06:14

Фото с официальной страницы "Первого театра" в социальной сети "ВКонтакте"

Артистам театров сейчас нелегко; вместо репетиций и выступлений они вынуждены проводить время не на сцене.

Артисты «Первого театра» из Новосибирска решили удивить своих зрителей и в течение первой недели карантина создали необычный ролик. В нём они показали, чем они занимаются в первую неделю, проведённую на карантине.

Видеоряд наложен на лирический кавер на песню Эда Ширана «Perfect» из спектакля «Кавердрама».

«Сейчас, когда театр закрыт, репетиции отложены, нас не тошнит от скуки. В состоянии «удивления» от ежедневных новостей, мы пытаемся что-то делать, чтобы всем сегодня стало хотя бы чуточку лучше», — рассказал Валентин Копалов.

Впереди у артистов ещё как минимум одна неделя вынужденных каникул. А это значит, что для зрителей они обязательно приготовят сюрприз.

Напомним, 5 апреля Сиб.фм показал онлайн-трансляцию концерта Симфонического оркестра Новосибирской областной филармонии.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

новосибирск
Первый театр
дома лучше

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