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Онлайн-трансляции культурных мероприятий в Новосибирске: полная программа с 6 по 10 апреля

сегодня 20:43

Фото со страницы «Первого театра» в социальной сети «ВКонтакте»

Режим самоизоляции на территории Новосибирской области продолжается; новосибирское региональное отделение парии «Единая Россия» продолжает акцию «Смотрим дома».

Новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с министерством культуры продолжает организовывать онлайн-трансляции концертов. Сиб.фм публикует полную программу мероприятий.

6 апреля

Новосибирская государственная филармония

20:00 Концертная программа ансамбля солистов «Новосибирская камерата» в рамках XII Международного Рождественского фестиваля искусств.

Молодёжный драматический театр «Первый театр»

21:00 Читка пьесы «Что вы делали вчера вечером?»

Новосибирский музыкальный театр:

21:15 Концертная программа «Композиторы России» (фестиваль «Другие берега» 2019 года), трансляция аудиоверсии.

7 апреля

Новосибирская государственная филармония

20:00 Абонемент № 1 «Вечера с симфоническим оркестром–1».

Новосибирский музыкальный театр

21:15 Юбилейная концертная программа «Нам шестьдесят».

Молодёжный драматический театр «Первый театр»

Читка пьесы «Двое на качелях» Уильяма Гибсона.

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»

Спектакль «Муттер» (режиссёр Е. Невежина).

8 апреля

Молодёжный драматический театр «Первый театр»

Спектакль-перформанс «По дороге» лаборатории сайт-специфик #ВПУТЬ, режиссер Степан Пектеев.

Новосибирский музыкальный театр

21:15 Бенефис народного артиста РСФСР Ивана Ромашко, 2014 г.

Новосибирская государственная филармония

20:00 Концертная программа Биг-бэнда Владимира Толкачёва и Вокального ансамбля Павла Шаромова «Поезд на Чаттанугу».

9 апреля

Новосибирская государственная филармония

20:00 Русский академический оркестр. «Любовь неугасимая». Владислав Косарев, баритон (г. Москва).

Новосибирский музыкальный театр

21:15 Концертная программа «Молодые голоса», 2011 г. Трансляция аудиоверсии. https://www.muzkom.ru/radio-muzkom/

10 апреля

Новосибирская государственная филармония

20:00 Концертная программа Новосибирского академического симфонического оркестра и Новосибирской хоровой капеллы.

Новосибирский музыкальный театр

21:15 Музыкальная комедия М. Самойлова «Страсти святого Микаэля».

Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»

Спектакль «Том Сойер» (режиссёр А. Зиновьева)

Напомним, 6 апреля Сиб.фм показал онлайн-трансляцию концерта Новосибирской областной филармонии ансамбля «Новосибирская камерата».

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

культура
новосибирск
трансляция

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