Онлайн-трансляции культурных мероприятий в Новосибирске: полная программа с 6 по 10 апреля
Фото со страницы «Первого театра» в социальной сети «ВКонтакте»
Режим самоизоляции на территории Новосибирской области продолжается; новосибирское региональное отделение парии «Единая Россия» продолжает акцию «Смотрим дома».
Новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с министерством культуры продолжает организовывать онлайн-трансляции концертов. Сиб.фм публикует полную программу мероприятий.
6 апреля
Новосибирская государственная филармония
20:00 Концертная программа ансамбля солистов «Новосибирская камерата» в рамках XII Международного Рождественского фестиваля искусств.
Молодёжный драматический театр «Первый театр»
21:00 Читка пьесы «Что вы делали вчера вечером?»
Новосибирский музыкальный театр:
21:15 Концертная программа «Композиторы России» (фестиваль «Другие берега» 2019 года), трансляция аудиоверсии.
7 апреля
Новосибирская государственная филармония
20:00 Абонемент № 1 «Вечера с симфоническим оркестром–1».
Новосибирский музыкальный театр
21:15 Юбилейная концертная программа «Нам шестьдесят».
Молодёжный драматический театр «Первый театр»
Читка пьесы «Двое на качелях» Уильяма Гибсона.
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»
Спектакль «Муттер» (режиссёр Е. Невежина).
8 апреля
Молодёжный драматический театр «Первый театр»
Спектакль-перформанс «По дороге» лаборатории сайт-специфик #ВПУТЬ, режиссер Степан Пектеев.
Новосибирский музыкальный театр
21:15 Бенефис народного артиста РСФСР Ивана Ромашко, 2014 г.
Новосибирская государственная филармония
20:00 Концертная программа Биг-бэнда Владимира Толкачёва и Вокального ансамбля Павла Шаромова «Поезд на Чаттанугу».
9 апреля
Новосибирская государственная филармония
20:00 Русский академический оркестр. «Любовь неугасимая». Владислав Косарев, баритон (г. Москва).
Новосибирский музыкальный театр
21:15 Концертная программа «Молодые голоса», 2011 г. Трансляция аудиоверсии. https://www.muzkom.ru/radio-muzkom/
10 апреля
Новосибирская государственная филармония
20:00 Концертная программа Новосибирского академического симфонического оркестра и Новосибирской хоровой капеллы.
Новосибирский музыкальный театр
21:15 Музыкальная комедия М. Самойлова «Страсти святого Микаэля».
Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»
Спектакль «Том Сойер» (режиссёр А. Зиновьева)
Напомним, 6 апреля Сиб.фм показал онлайн-трансляцию концерта Новосибирской областной филармонии ансамбля «Новосибирская камерата».
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают