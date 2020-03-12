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«Остаётся терпеливо ждать»: коронавирус задержал регистрацию рекорда новосибирского Левши в книге Гиннесса

сегодня 14:36

Фото со страницы Владимира Анискина в социальной сети «ВКонтакте»

Книга рекордов России признала копии золотых монет от Владимира Анискина самыми маленькими в стране; книга рекордов Гиннесса молчит.

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин сегодня, 6 апреля, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» радостные и нерадостные новости.

«Начну с радостных.

- Получил диплом из книги рекордов России.

- Закончил изготовление оставшегося тиража маленьких червонцев. Теперь их 75 штук (на ладошке не весь тираж)», – сообщил Владимир Анискин.

К числу нерадостных новостей новосибирский Левша отнёс молчание экспертов книги рекордов Гиннесса.

«Книга рекордов Гиннесса молчит. Рассмотрение заявки должно было быть в конце марта, но до сих пор никаких известий оттуда нет. На мои запросы не отвечают. Остаётся терпеливо ждать...» – написал Владимир Анискин.

Напомним, 12 марта стало известно, что серию микроминиатюр, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую сделал Владимир Анискин, отправят в космос.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

рекорды
Владимир Анискин
монеты
микроминиатюрист

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